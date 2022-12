Ambtenaren en wethouder voorlopig in bestuur kinderboerderij: ‘Nu richten we ons op de toekomst’

In september stapte het bestuur of wat daarvan over was, op. Anderhalve maand eerder had voorzitter én oud-burgemeester van het dorp Jan Heijkoop dat ook al gedaan. Zij deden dat nadat het al langere tijd onrustig was binnen het bestuur. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk.

Lees ook Bestuur kinderboerderij gooit handdoek in de ring, maar de winkel blijft voorlopig open

Quote We hadden veel verschil­len van inzicht Jan Heijkoop

,,Maar er was geen goede samenwerking in het bestuur mogelijk”, zegt Heijkoop, in het dagelijks leven burgemeester van buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht. ,,We hadden veel verschillen van inzicht.’’

Heijkoop was een van de drie bestuursleden, terwijl dat er eigenlijk vier moeten zijn om goed te kunnen functioneren. Een penningmeester was er al langer niet. Sinds het opstappen is de gemeente druk doende met het vinden van nieuwe bestuurders, al bleef de kinderboerderij al die tijd steeds open.

Die zoektocht heeft nog niet het gewenste effect gehad, aangezien de leiding nu voorlopig in handen wordt gelegd van de twee ambtenaren en Japenga. Belangrijkste taak: op zoek gaan naar opvolgers. ‘Er is veel gebeurd, maar vanaf nu richten we ons op de toekomst’, vertelt Japenga in een persbericht van de gemeente.

Administratie en financiën nalopen

Het tijdelijke bestuur gaat onder meer de administratie en de financiën van de stichting nalopen. ‘We willen dat alles straks goed geregeld is. Van de roosters voor vrijwilligers en de inkoop van diervoeding tot de aanwezigheid van bedrijfshulpverleners en de vergunningen. Ook willen we het vertrouwen van de vrijwilligers herstellen. Zo kan het nieuwe bestuur met een schone lei beginnen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.