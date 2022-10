Angst voor afgesloten toiletten in fonkelnieuwe treinen MerwedeLingelijn

VIDEO Brand op bouwter­rein in het Dordtse Wielwijk

De brandweer is zaterdagmiddag opgeroepen voor een brand aan de Van der Zaanstraat in het Dordtse Wielwijk. Er stonden drie bouwcontainers in vuur en vlam. Inmiddels is de brand onder controle, zo laat de brandweer weten.

1 oktober