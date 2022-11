Annelies kleurt haar kantoor vanaf vanavond oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

Bedrijven maar ook de Grote Kerk bijvoorbeeld kleuren vrijdag 25 november oranje. Niet vanwege het WK voetbal, maar om aandacht te vragen voor het wereldwijde geweld tegen vrouwen door familie of de (ex-)partner. Annelies Bol, directeur van De Hypotheker in het centrum van Dordrecht, laat haar kantoor ook oranje worden.

Er is veel mis in de wereld. Waarom doet u juist aan deze campagne mee?

,,Ik steun de vrouwenzaak. Het is belangrijk dat vrouwen opkomen voor elkaar. Dit onderwerp van geweld tegen hen wordt te vaak te gemakkelijk benaderd. Partnergeweld bijvoorbeeld wordt chronisch onderschat hoe vaak dat voorkomt en hoe ernstig het is.’’

Waarom denkt u hebben vrouwen zoveel meer te vrezen van hun (ex-)partner of familie dan mannen?

,,We zeggen zo vaak dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn maar helaas is het in veel gevallen zo dat vrouwen een treetje of twee lager blijken te staan. Dat is deels ingebakken in cultuur en opvoeding. En dan speelt ook mee dat mannen simpelweg fysiek sterker zijn en dat dat voor in ieder geval een deel van hen de drempel verlaagt om gewelddadig te worden.’’

Wat zegt u tegen de cynicus die stelt ‘wat helpt zo’n oranje gebouw nou?’

,,Het is een internationale campagne. Het wordt dus breed gedragen en ook prominente gebouwen, die voor ons allemaal zijn, worden hiervoor ingezet. Dat nodigt uit om erover na te denken. Stil blijven of het negeren, is wat mij betreft geen optie.’’

Wat doet u verder om bedreigde en/of mishandelde vrouwen te helpen?

,,Op mijn kantoor zit ik wel eens met gevluchte of uitgehuwelijkte vrouwen die geweld hebben meegemaakt. Zij proberen een nieuw leven op te bouwen en bij het zoeken naar een passende hypotheek hoor je dan veel over de persoonlijke omstandigheden. Dan komt veel leed naar boven. Daar maak ik altijd tijd voor. Het gaat niet alleen om de laagste rente in mijn werk.’’

Volledig scherm De Grote Kerk tijdens Orange the World in Dordrecht in 2020. © Milan Rinck

Volledig scherm Het Dordrechts Museum tijdens Orange the World in Dordrecht in 2020. © Milan Rinck

Volledig scherm Het Stadhuis van Dordrecht tijdens Orange the World in Dordrecht in 2020. © Milan Rinck

