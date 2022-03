Anonieme tips lonen: vuurwapens, harddrugs, witwassen én illegale prostitutie aan het licht gebracht

In de hele eenheid van de politie Rotterdam daalde het aantal anonieme meldingen iets (van 2583 meldingen in 2020 tot 2454 vorig jaar), maar dat is nog altijd veel hoger dan in 2019 en de jaren ervoor. Dat heeft vooral te maken met de rellen en plunderingen in onder meer Rotterdam. Mensen waren daarover volgens woordvoerder Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem zo boos en bezorgd dat de bereidheid om meldingen door te geven hoog was.