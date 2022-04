Arie pikt identiteiten en licht verzekeraars voor tienduizenden euro's op: ‘Ik had geld nodig’

Boa's schrijven 25 bekeurin­gen uit voor foutpar­keer­ders in Kinderdijk

De wijkagenten van Molenlanden laten sociale media weten dat boa's op Goede Vrijdag 25 personen zijn bekeurd voor foutparkeren in Kinderdijk. ,,Dat corona nagenoeg voorbij is en de toeristenstroom weer toeneemt is fijn voor onze ondernemers, maar de parkeeroverlast neemt toe. Zo veroorzaken bezoekers van de molen die ook.’’

18 april