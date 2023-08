Arina (42) belt het ene moment met ouders van kind dat niet ademt, daarna zomaar met moeder die bevalt

indebuurt.nl Uittip! Dit kun je doen tijdens Dordrecht Pride 2023

Het wordt een groot feest op zaterdag 2 september, want Dordrecht Pride barst weer los. En dat is niet alleen heel leuk, maar ook belangrijk. Want het is bedoeld om de tolerantie tegenover lhbti’ers in Dordrecht en de regio te verbeteren.