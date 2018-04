Arrestant vlucht water in maar ontkomt niet aan politie

Politieagenten die in het centrum per fiets aan het surveilleren waren werden iets eerder op de middag aangesproken door een huilend meisje. Zij beweerde zojuist geslagen te zijn, meldt de politie via Twitter. Nadat de politie het signalement van de verdachte hoort, bedenken zij zich dat de verdacht hen juist gepasseerd is.



De agenten laten het meisje achter in een parkje en treffen de verdachte bij de Boogjes aan. Omdat de politie de andere kant van het verhaal over de vermeende vechtpartij horen, laten ze een aanhouding voor de vechtpartij in eerste instantie achterwege. De man blijkt bij nader onderzoek echter nog een boete te hebben openstaan.



Wanneer de man mee moet probeert hij via de Spuihaven naar de Spuiboulevard te zwemmen. Een actie die door een omwonende wordt gefilmd. Helaas voor de man wordt hij alsnog aan de andere kant van het water aangehouden.