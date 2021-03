Arrestatieteam houdt Dordtenaar (39) aan die explosief uit woning gooit

VIDEO ‘Vuurwerk­show’ bij Dordtse gevangenis voor zeventig­ste verjaardag van crimineel Zwarte Cobra

4 maart In Dordrecht was donderdagavond minutenlang vuurwerk te horen en te zien. Dat werd afgestoken bij de gevangenis, waar tientallen mensen bij elkaar kwamen. De ‘vuurwerkshow’ was waarschijnlijk bedoeld voor de zeventigste verjaardag van crimineel Henk R., die beter bekend staat als Zwarte Cobra.