Arrestatieteams losten zes keer een ‘ongewild schot’ sinds 2015, Dordtenaar is eerste dodelijk slachtoffer’

Nabestaan­den van door agent gedode Tim (27) eisen gerechtig­heid: ‘Het is op zijn minst doodslag’

De familie van de ten onrechte doodgeschoten Tim van der Boor (27) uit Dordrecht eist dat justitie de betrokken agent hard aanpakt. De verdenking van dood door schuld vinden moeder Jolande Oosterbaan en jongere zus Cilke (22) veel te mild. In hun ogen is het doodslag, waarvoor een veel zwaardere straf kan worden opgelegd. ,,Hoe kan een getrainde agent per ongeluk iemand in zijn nek schieten?’’

