Artiest Leo Schellinger (72) neemt emotioneel afscheid van zijn Big Rivers-publiek: ‘Ik heb genoten’

Niets wijst erop dat dit het afscheidsconcert is van de icoon. Zijn stem klinkt zuiver en vanaf het moment dat Schellinger de microfoon in handen heeft, zingt het publiek uitbundig mee. Een entertainer is hij zeker. Swingend gaat hij over het podium en pinkt hij zo nu en dan een traantje weg.

Quote Ik heb wel zes of zeven nummers gedaan, dat was helemaal niet het plan Leo Schellinger

,,Ik ben nog steeds aan het nagenieten. De Grote Markt stond helemaal vol”, vertelt Schellinger de dag na zijn optreden. ,,Het was geweldig. Ik heb wel zes of zeven nummers gedaan, dat was helemaal niet het plan. Maar het ging goed.”

Emotionele avond

Samen met zijn band Leo Schellinger & Friends stond hij op het podium: ,,Mijn oude drummer was erbij en de zangeres Marianne Noble, een erg leuke verrassing.” Ook zijn eigen dochter zangeres Kinga Schellinger (31) trad op met een zelfgeschreven nummer voor haar vader. ,,Dat wist ik ook niet, het was een heel bijzonder moment. En emotioneel was het zeker.”

Volledig scherm Swingend ging Leo Schellinger over het podium en pinkt hij zo nu en dan een traantje weg. © Rinie Boon

Hoewel de zanger enorm genoot van de avond en meerdere keren riep dat hij eigenlijk niet wilde stoppen, was dit wel écht zijn laatste keer. ,,Daar ga ik wel vanuit. Een uur optreden zit er gewoon niet meer in. Maar hoe triest het ook is, ik heb ontzettend genoten.”

