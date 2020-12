Ashley (21) staat in de frontlinie bij het Albert Schweitzer ziekenhuis: ‘Ik ben heel snel volwassen geworden’

Die kus. Die maakte van alles wat ze in het afgelopen bizarre jaar meemaakte misschien nog wel de meeste indruk. Het was op een maandag. ,,Ik had een heel weekend voor een patiënt gezorgd, een oudere man. In korte tijd hadden we een goede band opgebouwd. Ik dacht hem met de dag te zien opknappen. Hij werkte zo hard en kreeg zuurstof toegediend, maar de behandeling sloeg toch niet aan. Na een paar dagen besloten de artsen ermee te stoppen. Dat betekende dat hij zou komen te overlijden. Zijn vrouw was ook positief getest. Ik had zo met die mensen te doen. Normaal mogen we geen besmette bezoekers ontvangen, maar ik heb geregeld dat ze tóch mocht komen met een mondkapje op. Ik zag de dankbaarheid in hun ogen. En toen kuste die man zijn hand en legde daarna die hand op mijn gezicht. Dat was heel bijzonder. Dan weet je waarvoor je het doet.’’