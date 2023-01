Asielzoekers moeten beter verspreid worden over de regio? Wat vind jij?

DE KWESTIEDordrecht gaat op zoek naar een plek in de stad voor een asielzoekerscentrum, waar minstens 500 mensen kunnen worden opgevangen. Een locatie is nog niet bepaald, maar gedacht wordt aan een bedrijventerrein. Wat vindt u daarvan als lezer van het AD? Laat hieronder uw reactie achter!

Dordrecht reageert met het aanbod voor een azc in de stad op een dringend beroep van het Rijk om extra opvangcapaciteit te regelen. Volgende maand gaat waarschijnlijk een wet gemeenten dwingen. De zogenoemde spreidingswet. Om te zorgen dat asielzoekers in het land worden verdeeld. Iedere gemeente zal een bijdrage moeten leveren aan die reguliere opvang. Het is niet per se zo dat het aantal op te vangen asielzoekers wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners, dit mag regionaal worden afgestemd.

‘Dordrecht neemt nu verantwoordelijkheid door ruimte beschikbaar te stellen voor een azc met minstens zoveel plaatsen als de gemeentelijke taakstelling’, zei een woordvoerder vorige week. De stad wil ook in gesprek met omliggende gemeenten, om te kijken wat zij kunnen en willen doen om de asielcrisis het hoofd te bieden. In aanmeldcentrum Ter Apel is het al maanden overvol.

Bent u het eens met de stelling van de gemeente Dordrecht om asielzoekers te spreiden over alle gemeenten in de regio? En moet dat dan naar rato of moet er worden gekeken naar een geschikt groot pand in de polder?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.