Auto beschoten in Dordrecht, politie start onderzoek

De politie werd woensdagavond ingeschakeld nadat een alerte melder een beschoten auto zag staan op de Ruys de Beerenbrouckweg in de Dordtse wijk Wielwijk. Agenten vonden daar ook hulzen. Hoeveel kogels de auto precies hebben geraakt, is nog onduidelijk. In ieder geval zijn dat er twee: één in het bestuurdersportier en één net daaronder.

De beschoten wagen is een Seat. De straat is afgezet met rood-witte linten. Politieagenten en de forensische opsporing doen er onderzoek. Verder is er nog weinig bekend. Wanneer en door wie is geschoten, is nog onduidelijk. Of de auto in de straat blijft staan of in beslag wordt genomen voor onderzoek is eveneens onbekend. Ook kan de politiewoordvoerder in verband met het lopende onderzoek nog niets loslaten over van wie de getroffen auto is.