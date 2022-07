Auto in beslag genomen nadat bestuurder twee keer in twee dagen te veel drinkt en rijdt zonder geldig rijbewijs

Dordt Eigen-Aardig Lambertus trouwde op z’n 73ste met de 52 jaar jongere Hendrina én ze kregen ook nog drie kinderen

Onlangs verscheen ‘Villa’s en Herenhuizen in de 19de-eeuwse schil’ waarin Arno de Grauw meer dan 115 grote panden beschrijft die ooit in de Schil hebben gestaan. Een hele klus om de basale gegevens van de panden te achterhalen. En boeiend, net zoals de hele miskende geschiedenis van de 19de-eeuwse schil in Dordrecht boeiend is.

