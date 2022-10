Auto met aanhanger vol boomstammen slaat over de kop in Drechttunnel: één gewonde naar ziekenhuis

COLUMN En toen kwam ik zomaar ineens in 2012 terecht...

Ik zou er niet zo een-twee-drie over begonnen zijn, maar het komt door dat verrekte Facebook dat ik, vaker dan me lief is, geconfronteerd word met ‘herinneringen.’ En nu weet ik best dat je die optie kan uitschakelen, maar eerlijk gezegd vind ik het wel lollig om te constateren dat ik tien jaar geleden óók al dolgelukkig op een Terschellings terras met uitzicht op een avondzonnetje zat te genieten van een Schoemrakker (plaatselijk biertje) en een juttersbitter.

2 oktober