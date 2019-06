Auto Nielson ‘voor zoveelste keer’ vernield

De enige Ferrari waar ooit een paus in heeft gereden staat in Dordrecht

10:01 Het is de enige Ferrari waarin ooit een paus rondreed. De vuurrode Ferrari Mondial 3.2 was even ‘Pausmobiel’ toen Johannes Paulus II op 4 juni 1988 een tussenstop maakte om op het fabrieksterrein van Ferrari een mis te houden. En nu staat deze bijzondere Ferrari te glimmen tussen al die andere bijzondere wagens van Dordtenaar Almar Gouweloos.