Auto verwoest na brand in Dordrecht

De hulpdiensten werden rond 01.45 uur opgeroepen voor het incident. Hoe de auto in de brand is gevlogen is niet bekend. De politie is op zoek naar getuige om meer informatie te vinden.

Het is niet de eerste keer dat een auto in de brand staat in Dordrecht. Eerder dit jaar is er een auto verwoest na brand aan de Ruys de Beerenbrouckweg en in maart is er een bestelbus afgebrand aan de Nolensweg. In februari werden er nog twee mannen aangehouden voor brandstichting in Dordrecht.