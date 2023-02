Autobrand én herstelwerkzaamheden leiden twee keer tot fikse file op A16 bij Dordrecht

UPDATE Hulpdien­sten starten zoektocht bij Oude Maas na vondst hoopje kinderkle­ding

Hulpdiensten zijn woensdag aan het eind van de middag massaal uitgerukt na de vondst van een hoopje kinderkleding aan de oever van de Oude Maas in Zwijndrecht. ,,We willen uitsluiten dat er iemand in het water ligt’’, vertelt een woordvoerder van de brandweer.