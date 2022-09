Autobrand in parkeergarage Spuihaven in Dordt; garage was tijdelijk gesloten

ASWH gewogen en te licht bevonden in de breedte: ‘Maar maandag gewoon weer de kop omhoog’

Voor het eerst in deze voetbaljaargang vond het getransformeerde ASWH duidelijk z’n meerdere. In het duel van de voormalige tweededivionisten met koploper GVVV kwam de Ambachtse kwetsbaarheid in de breedte en de Veenendaalse slagvaardigheid aan het licht: 0-4.

25 september