Automobilist rijdt stomdronken en onder invloed van drugs slingerend over snelweg A15

Agenten gaven hem een volgteken, maar in plaats van mee te rijden, besloot de automobilist om de politie in te halen. De politie deed herhaaldelijk pogingen om de man op andere gedachten te krijgen. Het leidde volgens de agenten tot een kat-en-muis-spel, waarbij met een slakkengangetje van 50 kilometer per uur over de snelweg werd gereden.

Gevuld glas

Toen het maar niet lukte om de automobilist een afslag te laten nemen achter de politiewagen grepen de agenten in. Met behulp van collega's slaagden ze erin de auto langs de kant te zetten. De bestuurder zei het volgteken niet gezien te hebben en niet over een rijbewijs te beschikken. Hij bleek vele malen meer alcohol in zijn bloed te hebben dan is toegestaan voor een automobilist. In de auto vonden de agenten nog een gevuld glas met sterke drank. Ook testte hij positief op THC, een stof die in cannabis en wiet zit.