Auto’s mogen na anderhalve maand weer over de Krispijnseweg: de nieuwe rotonde is klaar

binnenkijken Jessica’s huis ademt familie en vrienden: ‘Zoveel lieve mensen hebben dit met mij ingericht, dát maakt het zo bijzonder’

Jessica van der Winden (44) woont sinds een half jaar in hartje Dordrecht met haar drie tieners. Na een roerige tijd kreeg ze de sleutel en met de hulp van vrienden en familie toverde ze een huis om in een thuis. Geen showroom-achtige woning voor haar, want het liefst zet ze de boel vol met vintage beeldjes en prullaria. ,,Het is te truttig voor woorden, maar als ik dat zie, dan koop ik het gelijk.”