Baasje gezocht! Marley is een grote, vriendelijke knuffelbeer

indebuurtWekelijks komen er nieuwe beestjes binnen bij Dierenzorgcentrum Louterbloemen die een nieuw huis zoeken. We zetten Marley in de spotlights, want hij zoekt een nieuw thuis.

Marley is eenjarige hond en een kruising die oorspronkelijk uit Griekenland komt. Hij is ontzettend vriendelijk en kroelt en knuffelt graag. Helaas klikte het bij zijn vorige eigenaar niet met de andere hond in huis. Echter kan Marley goed met andere honden overweg. Het maakt hem gelukkig om een maatje te hebben. Een hond van hetzelfde formaat die net zo gek is op spelen.

Volledig scherm Marley is gek op spelen. © Dierenzorgcentrum Louterbloemen

Alleen thuis

Marley is vriendelijk naar kinderen en volwassenen. Hij vindt het wat spannender om bij mannen in de buurt te komen en heeft tijd nodig om te wennen. Maar als je zijn vertrouwen hebt, zit het helemaal goed. Het is voor Marley geen probleem om alles te zijn. Hij is het gewend om in een bench te zitten. Hij kan ook zonder bench in huis verblijven, maar heeft de neiging te gaan slopen. Het is beter om Marley een aparte kamer te geven.

Grote hond

Op de foto is het niet duidelijk te zien, maar Marley is een erg grote hond. Daarom heeft hij veel ruimte, beweging en aandacht nodig. Heb je interesse in deze lieve knuffelbeer? Neem dan telefonisch contact op met Louterbloemen via 078-6137902.

