Babette kan goed alleen zijn: ‘Koken en een podcast luisteren, die combinatie vind ik heel erg relaxed’

Telkens stuurde huisarts haar weg, maar Joanne bleek hersentu­mor te hebben: ‘Zie je wel, ben niet gek’

Ze had een vreemde smaak in haar mond, een tintelende arm, haar been viel uit. En ze werd getergd door constante migraines. Maar Joanne van den Broek (40) had volgens de artsen gewoon last van stress. Acht maanden later blijkt ze een fikse hersentumor te hebben. De moeder van drie kinderen wil nu anderen waarschuwen: ‘Laat je vooral niet wegsturen.’

23 oktober