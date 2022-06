Bakmix voor scone of cake van Coffeelicious voortaan te koop in de supermarkt: ‘Het is erop of eronder’

Eigenaresse Fiona Stoger is apetrots dat haar bakmixen in de 150 grootste AH-supermarkten in het land liggen. Zij en haar compagnons hebben die tijdens de verplichte horecasluitingen zelf ontwikkeld. ,,Aanvankelijk hadden we het plan om in samenwerking met een grote bakkerij kant-en-klare producten te verkopen, maar het lukte niet om de kwaliteit die we wilden te maken. Dan moesten we heel veel concessies doen.’’