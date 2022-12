Balistreri opende in 1972 als eerste Italiaan in Dordt een pizzeria: ‘Mensen wisten niet eens wat pizza was’

Kunnen schaats­clubs in de regio deze week de ijsbanen eindelijk weer openen? ‘We houden onze adem in’

De dalende temperatuur is niet goed voor de energierekening, maar de liefhebbers van schaatsen op natuurijs hopen op aanhoudende vorst. Kan het in de loop van deze week eindelijk weer? ,,We houden onze adem in.’’

12 december