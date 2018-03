Barista's leggen Dordtenaren met uitkering in de watten

Opnieuw & Co is een hit in de regio

6 maart Drommen mensen snuffelen dagelijks naar koopjes in kringloopzaak Opnieuw & Co. De tweedehandszaak is een hit in de regio, met de Dordtse vestiging als vlaggenschip. ,,Het is al lang geen Peppie-en-Kokkie-winkel meer.''