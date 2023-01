Beerput Dordts slavernijverleden gaat open: ‘Echt onvoorstelbaar, veel spectaculaire zaken blootgelegd’

COLUMN Wie is die vent in dat beige pak, kennen we die?

Zo héél af en toe ga ik er nog wel eens heen… naar een nieuwjaarsreceptie. Nee, meestal niet van harte, want het kost je altijd toch weer een hele avond of middag en ik heb in mijn werkzame leven – meestal beroephalve – eigenlijk al veel te veel van die, vaak nogal stroperige bijeenkomsten van bedrijven en verenigingen bijgewoond.

