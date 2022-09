Bemande auto beschoten in Dordrecht; politie zoekt op de vlucht geslagen verdachten

Om iets na 22.30 uur rukte de politie uit voor een melding van een schietpartij op het Heijeplein in Oud-Krispijn. Het gaat dus om een aantal personen die vanuit een auto werden bedreigd. Daarbij werd volgens de politie één schot op de auto gelost, waarna de verdachten op de vlucht sloegen in een auto. Hoeveel inzittenden er in de auto zaten en hoeveel personen de politie nu zoekt, is nog niet bekend.