Ben houdt de herdenking van de moord op Johan en Cornelis de Witt in leven: ‘Heeft me altijd gefascineerd’

Waarom bent u hier in 2017 mee begonnen?

,,Ik ben altijd gefascineerd geweest door het beeld van Johan en Cornelis de Witt. In 2017 stond het precies honderd jaar op de Visbrug en toen ben ik nagegaan hoe vaak er een herdenking was geweest in die eeuw. Dat aantal bleek op de vingers van een hand te tellen. In Den Haag, waar de Dordtse broers gelyncht werden in 1672, gebeurde dat wel regelmatig. Ik vond en vind dat we in Dordrecht niet kunnen achterblijven.’’