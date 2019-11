Bertus (64) doodgestoken, schoonzoon John (39) opgepakt

De man die zaterdagochtend werd neergestoken in een woning aan het Pearl Buck-erf in Dordtenaar is Bertus Bloos (64). De politie heeft zijn 39-jarige schoonzoon opgepakt als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord.

Onduidelijk is nog wat er zaterdagmorgen tegen elf uur precies is gebeurd in het huis en wat de aanleiding daarvoor was. ,,Er was onenigheid in de woning’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Bij die ruzie is een man ernstig gewond geraakt.’’

Lees ook Man (64) overleden voor de deur van het ziekenhuis na steekpartij in Dordrecht Lees meer

Na de steekpartij werd Bloos in een auto geladen en naar de spoedeisende hulp van het Albert Schweitzer ziekenhuis gebracht in een poging om hem nog te redden. Die hulp kwam te laat. Daar, op de stoep voor de ingang, overleed de Dordtenaar rond elf uur aan zijn verwondingen, ondanks de inzet van een traumahelikopter en diverse ambulances.

Bloos had een bedrijf in verbouwing en installatie van badkamers. Ook zijn schoonzoon hielp in die zaak. De twee werkten dagelijks samen. Volgens omwonenden waren Bloos’ dochter (en dus de vrouw van John) en hun drie kinderen getuige van de ruzie en de noodlottige steekpartij. Zij werden opgevangen door buurtbewoners.

Hecht

Die reageren geschokt op de gebeurtenis. ,,Het is zo’n sociale familie’’, zegt een vrouw. Ze had wel al door dat er iets niet in de haak was. ,,We vonden het vreemd dat het rolgordijn op de eerste etage scheef hangt, dat is namelijk helemaal niets voor die familie.’’

Ook buren van Bloos, die in Sterrenburg woonde, kunnen amper geloven wat er gebeurd is. ,,Het is zó’n hechte familie en dan hoor je dit. We zijn er allemaal helemaal kapot van.’’

Bloos laat twee dochters en vier kleinkinderen achter. Hij zat een jaar geleden vol met plannen, zegt een omwonende van zijn woning in de wijk Sterrenburg. Hij wilde eerder stoppen met werken, zodat hij leuke dingen kon gaan doen met zijn vrouw. Hij had een boot gekocht en de bedoeling was om daar, na een leven lang hard werken, samen vaak mee op uit te gaan. Het kwam er niet van. Zijn vrouw werd ziek en overleed afgelopen zomer.

Na haar overlijden zag hij het aanvankelijk niet meer zitten om aan die boot te klussen, zegt een vrouw uit de buurt. ,,Maar de laatste tijd was hij daar toch ineens weer mee bezig, dus hij had blijkbaar toch weer wat meer zin in het leven gekregen. Gelukkig maar, dachten we. Want hij was zó aan het lijden na haar dood.’’

Drama

Bloos kan zijn werk aan de boot na de steekpartij van zaterdag niet meer afmaken. Het heeft de buurt geschokt. ,,We wonen hier allemaal al vanaf het moment dat deze woningen zijn opgeleverd, dus we kennen elkaar van haver tot gort. Het is een ongelooflijk drama. Dat is zo’n incident natuurlijk altijd, maar dat het dan ook nog door je schoonzoon gebeurt...’’ Volgens de buurvrouw was schoonzoon John overspannen de laatste maanden. Een andere buurvrouw bevestigt dat.

Aanwijzingen dat er zoiets zou zou kunnen gebeuren, waren er volgens de vrouw niet. ,,Er was nooit iets aan de hand. Geen ruzie, geen onenigheid, niets. We begrijpen er niets van. Toen de vrouw van Bertus overleed was John er juist altijd, heel behulpzaam met alles. Hij deed alles voor haar en hem.’’

Bloos had een bedrijf dat gespecialiseerd was in installatie en verbouwing van badkamers. ,,En niet van dat goedkope spul hoor, hij moest niets hebben van materiaal uit de bouwmarkt. Het moest kwaliteit zijn.’’