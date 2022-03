Berucht kamerverhuurpand wordt verbouwd tot woningen

Het voormalige bordeel Queenie in Dordrecht, sinds 2008 in gebruik als kamerverhuurpand, wordt verbouwd tot woningen.

Eigenaar Paul de Ruiter wil van het gemeentelijk monument in de Koninginnestraat twee of drie woningen maken. Dat is goed nieuws voor de buurt, die al jaren klaagt over de overlast van drugs, alcohol, lawaai en seksuele intimidatie door kamerbewoners en arbeidsmigranten.

Lees ook PREMIUM Buren willen af van overlastgevende arbeidsmigranten in voormalig bordeel

De Ruiter verloor in 2021 een jaren durende juridische strijd met de omwonenden en de gemeente, toen de Raad van State oordeelde dat de vergunning voor kamerverhuur illegaal is. In oktober dreigde de gemeente hem met een dwangsom als hij niet binnen een jaar stopt met de kamerverhuur. Die termijn is zo lang omdat hij zijn huurders niet meteen op straat kan zetten.

Twee opties

De eigenaar heeft onderzocht hoe hij het pand kan herontwikkelen en heeft Stijl Architectuur twee ontwerpen voor woningbouw laten maken. In het ene plan komt er een beneden en bovenwoning, in het andere een woning op de begane grond en twee appartementen van 65 en 67 vierkante meter op de verdieping en de zolder.

Quote Dit is een behoorlij­ke vooruit­gang voor de buurt Ilse Schrier , Buurvrouw van Queenie

Het pand is in 1899 gebouwd als woon-winkelpand in de stijl van het eclecticisme, met Jugendstil invloeden. De gemeente en de welstandscommissie eisen dat bij de verbouwing de monumentale waarden behouden blijven. Volgens architect Tom Rijvers worden die waarden zo min mogelijk aangetast, maar volgens de commissie wordt pas zichtbaar wat er zit als alle tussenwandjes en plafonds zijn verwijderd. ,,Pas als alles gestript is kunnen we kiezen tussen de twee plannen”, aldus bouwhistoricus Ineke de Visser.

Volgens De Ruiter dreigt daardoor een patstelling, want het pand is nog bewoond. Buurvrouw Ilse Schrier is blij verrast door het plan. ,,Dit is een behoorlijke vooruitgang voor de buurt”, zegt ze.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.