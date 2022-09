Bestuur kinderboerderij gooit handdoek in de ring, maar de winkel blijft voorlopig open

VOETBAL TOTAAL Harde les voor SVW en De Zwerver, prettig debuut Alblasser­dam en Streefkerk: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Het amateurvoetbal is eindelijk in alle klassen losgebarsten. SVW en De Zwerver maakten hard kennis met spelen op een hoger niveau. Alblasserdam en Streefkerk kenden een prettig debuut in de tweede klasse. De Dordtse derby GSC/ODS - Dubbeldam eindigde in 1-2. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.

25 september