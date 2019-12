Bestuurder (16) van gestolen auto aangehouden na levensgevaarlijke achtervolging over A16

Utrechter hoort drie jaar cel eisen voor brandstich­ting in Zwijn­drecht­se woning van ex

13:28 De 30-jarige Utrechter M. el M. heeft donderdag drie jaar cel tegen zich horen eisen voor brandstichting in de woning van zijn ex, begin dit jaar in de Paulus Potterstraat in Zwijndrecht. De aanklager eiste de straf in de Rotterdamse rechtbank ook voor doodsbedreigingen aan het adres van de vrouw.