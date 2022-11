Bestuurder vlucht na aanrijding weg met beschadigde auto, ook scooter en verkeerspaal kapot

Dordrecht is niet bang voor afstel bouwprojec­ten na stikstof­uit­spraak, wel voor uitstel

Dordrecht wil de komende jaren duizenden woningen bouwen, onder meer in de Spoorzone, maar door de stikstofuitspraak van de raad van State is het nog maar de vraag of dat zo snel kan als de gemeente wil.

6 november