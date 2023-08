Beter gaat het niet worden: ‘Laat de afslag naar de Kiltunnel zoals die nu is’

COLUMN We gedogen een ‘dubieuze achterdeur’

Als je er goed over nadenkt, is het állemaal het gevolg van hypocriet en halfslachtig beleid. Ik bedoel, je maakt het of helemáál legaal, of je houdt met alle middelen vast aan een keihard verbod op hasj en wiet. Dat laatste lijkt me overigens kansloos, want inmiddels ‘hangt’ de halve natie, al dan niet uit medische overwegingen, aan de pretsigaret. Volgens mij is het dus het beste om deze producten dan maar volledig te legaliseren.