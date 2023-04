Betere tijden in het Kromhoutgebied, bewoners geven buurt ruime voldoende: ‘Maar het is nog broos’



Bewoners van het Kromhoutgebied in Dordrecht zijn steeds beter te spreken over hun buurt. Drie jaar geleden scoorde de wijk tegen het stadscentrum met de hakken over de sloot een krappe voldoende, inmiddels is dat cijfer behoorlijk opgekrikt. ,,We zijn trots op die stijging.’’