Beverwijcksplein nieuw toevluchtsoord daklozen en dealers: ‘Er loopt hier allerlei gespuis rond’

MET VIDEO Zolder­brand in woning in Ambacht onder controle, drie personen nagekeken

De brandweer is woensdagmiddag om iets voor 15.00 uur opgeroepen voor een woningbrand in Hendrik-Ido-Ambacht. Het ging om een brand op de zolder van een woning aan de Agnes Baroutslaan. Drie personen zijn na rookinademing nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet te worden vervoerd.

19 oktober