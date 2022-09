Bewoner (30) Dordtse zorginstelling overlijdt door steekvlam bij aansteken sigaret

De hulpdiensten waren dinsdagavond rond 18.30 uur massaal uitgerukt na een melding van een ontploffing bij locatie Crabbehoven. ,,Hierbij heeft de man een steekvlam over zich heen gekregen”, meldt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Ook is een traumahelikopter ter plaatse geweest om de man te behandelen.

Het slachtoffer liep ernstige brandwonden op en werd door hulpverleners direct onder de douche gezet. ,,Hij had vooral wonden aan zijn gezicht en armen.” De man is vervolgens met spoed naar het Maasstad Ziekenhuis gebracht, waar hij later op de avond overleed.

‘Afschuwelijk incident’

,,Vandaag is een moeilijke dag. Er is veel betrokkenheid onder medewerkers’’, meldt PZC Dordrecht woensdagochtend. De zorginstelling spreekt van een ‘afschuwelijk incident’. ,,We zoeken elkaar op, praten met elkaar en geven elkaar steun als dat nodig is. We leven ontzettend mee met iedereen en vooral ook met de familie.’’