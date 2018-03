Bewoners gaven vervuild fruit cadeau: 'Potje bramen, met C8 dus'

Hij liet op de inloopavond in het Grienden College een handgeschreven briefje met vragen zien. ,,Hoe lang duurt het voor de C8 uit de grond is verdwenen,’’ wil hij weten van het RIVM.



Ook is hij in verwarring omdat pas bleek dat hij vanwege het slikken van bloedverdunners eigenlijk niet had mogen meedoen aan de steekproef van het RIVM naar C8 in het bloed van omwonenden. Zijn waarde bleek skyhigh: 93 ppb. Joop is kerngezond. ,,Maar ik heb wel extra risico gelopen,'' zegt hij nu.



Op het briefje heeft hij zijn vraag neergekrabbeld: ,,Zou ik dan zonder bloedverdunner nog meer C8 in mijn bloed hebben gehad?’’ Ik voel me verkeerd voorgelicht, zegt hij. ,,Ik ben zwaar teleurgesteld in de toezichthouders en de fabriek.’’