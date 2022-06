Bewoners met dementie zitten in zorgcentrum Pedaja niet meer ‘achter slot en grendel’

In zorgcentrum Pedaja in Hardinxveld-Giessendam doen ze het sinds vorige week compleet anders dan voorheen: geen gesloten afdelingen meer voor bewoners met dementie. Alle deuren staan open.

Volgens manager Corné de Korte is het nu zo dat in verpleeghuizen mensen met dementie op een gesloten afdeling wonen. ,,Vanuit de gedachte dat hen zo een beschermde omgeving wordt geboden. Maar wat we in de praktijk zien, is dat veel mensen daardoor hun autonomie verliezen. Iemands wereld wordt heel klein gemaakt en beperkt tot één enkele afdeling.’’

Een klein experiment blijft het wel, want wat nou als een bewoner wegloopt? ,,Daarom zijn we met alle bewoners en familieleden in gesprek gegaan. Voor sommige verpleeghuisbewoners is ervoor gekozen om een veiligheidssysteem te gebruiken waarbij medewerkers een seintje krijgen als de bewoner bijvoorbeeld naar buiten loopt. Zo kunnen we als het nodig is toch een extra oogje in het zeil houden.’’

Gebeurt steeds vaker

Pedaja maakt deel uit van Waardeburgh, wat ook een verpleeghuis in Sliedrecht heeft. Daar wordt al sinds een paar jaar op dezelfde wijze zorg verleend aan mensen met dementie. Initiatieven, waardoor bewoners met dementie meer vrijheid ‘krijgen’, werden eerder ook doorgevoerd bij het woonzorgcomplex De Lindonk in Zwijndrecht en in het uitgebreide Parkhuis in Dordt.

