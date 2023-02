Bewoners Wieldrechtse Zeedijk blijven fel tegen komst azc: ‘Oekraïeners heel ander volk dan asielzoekers’

Update Steekpar­tij in Dordtse Stadsbibli­o­theek zorgt voor geschokte reacties; verdachte nog voortvluch­tig

De steekpartij in de Stadsbibliotheek in Dordrecht heeft voor een grote schok gezorgd. Ooggetuigen zagen hoe een 22-jarige man werd neergestoken door een verdachte die nog voortvluchtig is. Het slachtoffer was volgens de politie aanspreekbaar, maar moest wel met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd.