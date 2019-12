Bezoekers stromen toe, maar de grootste kerstmarkt van Nederland gaat zaterdag helemaal niet door

Echte clubliefde: vlucht gemist, dus dan maar twintig uur karren om Feyenoord te zien

13 december Een gevalletje échte clubliefde: als je het vliegtuig mist, dan stap je gewoon in de auto om Feyenoord in Portugal aan te moedigen. Fred Wigman (54) en zijn zoon Tim (19) uit Zwijndrecht zouden woensdag in ongeveer 2,5 uur naar Portugal vliegen. Maar file én een verkeerde afslag 's morgens gooiden roet in het eten. Dus karden ze in één ruk door naar Porto. Want zo'n wedstrijd mag je natuurlijk niet missen.