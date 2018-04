'Bezwijkt Kinderdijk onder de toeristen?'

Groot-Am­mers krijgt tweede klas voor hoogbegaaf­de kinderen

9:15 Scholenstichting O2A5 start volgend jaar met een tweede klas voor hoogbegaafden op basisschool De Ammers in Groot-Ammers. De eerste klas draait sinds een jaar op basisschool De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland en is met 25 leerlingen een groot succes.