Bij de Dirk: ‘Ik zit momenteel een beetje slap bij kas en dacht: jij bent tóch een vet betaalde communist’

Auto in de brand op A15, rechterrij­strook tijdelijk dicht geweest

Op de A15 richting Gorinchem bij Hardinxveld-Giessendam heeft donderdagochtend een auto in de brand gestaan. De rechterrijstrook is daardoor tijdelijk dicht geweest, de vertraging was op gelopen tot een half uur. Het verkeer is omgeleid via de A16, A59 en A27.

7 juli