Bijna 4000 banen erbij in vier jaar

Slechtzien­de Leonie van den Tol (49) gaat politiek in: ‘Oogaandoe­ning heeft ook positieve energie gegeven’

Ze kan bekenden op straat in Dordrecht straal voorbijlopen. Gek is dat niet. Kandidaat-raadslid Leonie van den Tol van de VVD kampt met een oogaandoening die haar een deel van het zicht ontneemt. Toch, of misschien wel juist mede daardoor, gaat ze de politiek in. ,,Het heeft extra positieve energie gegeven.’’

12 maart