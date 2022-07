Bijna al het materiaal van parkeergarage, bank en belastingkantoor herbruikbaar: ‘We hebben circulair gesloopt’

Nu al dikke scheuren in splinter­nieuw fietspad: ‘Vervelend, dit is sneller dan verwacht’

Bijna drie maanden was het fietspad op de Merwedebrug bij Dordrecht afgesloten voor een broodnodige opknapbeurt. Dik twee maanden later zitten er alweer scheuren in het splinternieuwe wegdek. ,,Vervelend’’, vindt ook Rijkswaterstaat.

