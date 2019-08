Bijna alle 1500 varkens hebben grote schuurbrand in Streefkerk niet overleefd

Rookoverlast

De rook is in de wijde omtrek te zien. Twee meetploegen van de brandweer brengen de rookverspreiding in kaart. ,,Er zijn geen verhoogde concentraties in de rook gemeten. Blijf wel uit de rook, want rook is altijd ongezond!”, schrijft de brandweer op sociale media. Wie last heeft van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten, en ventilatiekanalen dicht te zetten.