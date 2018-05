Binnenvaartschip op Dordtse Kil zinkende, twee personen uit water gehaald

Misdaadmeter 2018 Sliedrecht grootste stijger in de misdaadme­ter

9:58 Hoewel de criminaliteit óók in Sliedrecht flink daalt, heeft het Baggerdorp een flinke sprong gemaakt in de Misdaadmeter. In de ranglijst van onveilige gemeenten is het de grootste stijger in de regio: van 296 naar plek 224.