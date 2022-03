Blauwe brug eindelijk open voor trucks, maar laatste woord is er nog niet over gezegd: ‘Hoop dat-ie instort’

Waarom de bouw van 37 huizen rond oude boerderij in Zwijn­drecht nog wel even gaat duren

Woningbouw op de plek van de boerderij ‘t Hoff in Zwijndrecht gaat ten koste van steenmarters, dwergvleermuizen én het vertrouwen van buurtbewoners in de gemeente. Een groot deel van de gemeenteraad is nog niet toe aan een beslissing.

10 februari