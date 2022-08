Blue Amigo schrapt definitief waterbushalte Hooikade in de winter en op zondag: ‘Wat een rare uitkomst’

Dat schrijft vervoerder Blue Amigo in een evaluatie over het omstreden besluit om de Dordtse halte voortaan alleen nog in de zomer aan te doen. Toen dat in december van het vorig jaar bekend werd, waren de rapen gaar. Zowel in Dordrecht als in Zwijndrecht stond de gemeenteraad op zijn achterste benen over de maatregel. Later bleek dat Blue Amigo de politici keurig netjes vooraf had ingelicht, maar destijds was daar niemand op aangeslagen.